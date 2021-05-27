印度變種新冠病毒入侵澳洲墨爾本，墨爾本所處的維多利亞州27日宣布封城7天。

印度變種新冠病毒株「B1.617.1」肆虐澳洲墨爾本，短短24小時病例倍增，墨爾本位處的維多利亞州宣布今（27）日宣布自午夜開始封城7天，值得注意的是，官方聲明也提到台灣，指出許多國家都輸給變種病毒，「台灣短短幾天內病例從0暴增，現在還在努力試圖控制疫情。」指出如果政府再繼續拖下去、猶豫不決，人命將面臨威脅。

澳洲人口第2多的維多利亞州今日宣布自23時59分起封城7天，直到6月3日結束。

維州官方聲明指出，公衛專家擔心印度變種新冠病毒株「B1.617.1」的傳播速度會有多快，指出這隻病毒不只在當地快速傳播，感染力也相當驚人，當地24小時病例就倍增，指出從感染病毒到傳播，這中間的時間比以往都還要緊密，許多確診者與密切接觸者的發病時間相隔不到1天，顯示這隻病毒不僅更具傳染力，傳播速度也更快。

聲明接著提到台灣，維州政府表示看過許多國家對抗這類變種病毒、然後戰敗，而且輸得很慘。「像台灣這樣，從零確診或低確診數，才幾天、幾周確診數就暴衝，現在還在努力控制疫情。」

維州政府也坦言，澳洲推廣接種疫苗的速度不如預期，如果有更多人施打疫苗，今天可能就會是另一個局面，「很可惜我們不是。」

聲明接著強調必須果斷實施封城的原因，「如果我們現在做錯決定，如果我們拖太久，如果我們猶豫不決，事情很快就會超出掌控，人命將會受到威脅。」

英國廣播公司（BBC）報導，墨爾本這波疫情起源於一名旅客從境外帶入印度變種病毒，今日再新增12例確診後，至今墨爾本一共發現26例病例，對比國際疫情，這樣的病例數算是非常少，但是這些病例擴及整個維多利亞州，當局發現了各式各樣不同場所的相關案例，其中也包括人滿為患的足球賽事等，維州代理州長馬里諾（James Merlino）指出，當局一共發現150個可能出現病毒的場所，第一圈、第二圈接觸者多達1萬人，讓疫調工作相當緊繃，「我們必須現在就採取行動。」

(中時新聞網)