中市大里一位70歲曹姓老先生，接到一通自稱是檢察官的女子電話，指其名下銀行帳號涉及刑案，須監管帳戶內之現金，曹老先生擔心自己受騙，在交款前要老婆打電話報警，中市警局霧峰分局國光派出所員警據報火速趕抵，當場逮捕取款的女車手。

警方調查，該詐騙集團亂槍打鳥打出詐騙電話，等人上勾，先假扮成檢察官，對接到電話的曹姓老先生說，他的銀行帳號涉及刑案，必須要將名下財產提領出來，交由檢方保管，並指出將有一名年約30歲的女助理，會去取錢，曹翁一聽很是緊張，聽從指示，當日中午12點多，就到銀行提領了30萬現金後，與對方相約在大里區大明路兒童公園見面。

還好曹翁付款前，擔心自己受騙，打電話要老婆報警，等到警方趕赴現場時，該女子有所警覺，躲進了一家手機行，不過曹翁已將女子的動向，看在眼裡，馬上向員警指出該車手就在店內，此時女子見員警往店內走過來，嚇得馬上往門口拔腿狂奔，當場被趕到門口的員警逮個正著，成功保住了老翁的30萬元積蓄。

霧峰分局長陳家銘呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失，另防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴峻犯案。

(中時 )