女演員陳庭妮在《火神的眼淚》飾演女消防員，為了這部戲做足了許多功課，戲外並在消防隊實習的專業知識與實務上操作。在消防義工人員的鼓勵之下，讓她想準備考取初級救護技術員（EMT-1）證照。近日在臉書分享報考動機，她表示：「醫護人員跟警消人員都是默默地守護大家，期盼大家為醫護人員、警消人員加油打氣，一起攜手戰勝病。」

女演員陳庭妮26日在個人臉書分享：「起初把這考證照想得太簡單了， EMT-1的證照考試分成筆試與實際操作兩階段，細節複雜刺激，雖說考試是模擬的，但關乎生活、真實的事件是不容許一絲苟且的。」有位學長很真摯地跟我說：「謝謝你，讓台北又多一張執照，又多一個機會可以救到人了」瞬間一股暖流傳遍全身。」

陳庭妮坦言地分享：「雖說很榮幸我擁有了這張執照，但希望盡量不要用上它。醫護人員跟警消人員，都是默默守護大家的平凡人，只是我們習慣稱呼他們為英雄！在疫情持續嚴峻的現在，他們的人力甚至於心裡壓力都日益增加。」許多網友觀看《火神的眼淚》過後，許多的網友私訊她，也想考取這張證照，讓她內心感到相當感動。

不少網友在底下熱烈留言回應：「我是個消防眷屬也是義消感謝你們真實的演出消防人員的辛勞」、「妮妮的分享很棒！因為子伶學姐讓我對消防人員有更進一步的認識」、「現在疫情持續 第一線的醫護警消真的很辛苦 大家一起加油 ！」、「證書不是結束 而是開始 不期望可以救多少人」「 我的教官跟我說過 拿到證照不是結束而是責任的開始！」、「你很棒！」、「歡迎來我們這裡複訓」

(中時新聞網)