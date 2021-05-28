天使隊日籍「二刀流」球星大谷翔平原定28日登板，在客場出戰運動家隊，但賽前因交通因素趕不及熱身，他與隊友緊急搭捷運前往地鐵，達比修有也在推特上透露，自己也有搭捷運去球場的經驗。

今天賽前天使緊急更換先發投手，原因是連結舊金山與奧克蘭的灣區大橋發生交通事故，球隊巴士也塞在車陣中，大谷翔平與隊友緊急搭捷運前往球場，卻導致「投手大谷」來不及熱身，好在「打者翔平」仍照常上場。

大谷翔平搭捷運到球場也成為美日今天最熱話題，達比修有就在推特上透露，自己在遊騎兵隊時期，球隊規定年資未滿3年的選手不得乘坐巴士，因此作客奧克蘭時有很多選手也都搭乘過捷運，「順便說一下，我也搭過。」

在該則推文下吸引不少人留言，田中將大問達比修有「不能搭巴士是指球隊巴士嗎？」達比修有回答：「是的。雖然不是很確定，搭公共巴士好像也不可以，所以那時候我們會平分計程車錢，因為被發現搭巴士是會被罰錢的。」

大谷翔平在巴士塞車後改搭捷運，但也傳出他在搭捷運時也出了些狀況，對此舊金山捷運系統BART也在推特作出澄清，「首先，我們很榮幸迎接像大谷翔平這樣的超級球星搭乘BART，但我們有與作業控制中心確認，今天在灣區大橋事故時，前往球場的捷運沒有任何延誤。」

(中時 )