新北市土城區36歲邱姓男子本月26日確診新冠肺炎，衛生單位安排27日送往隔離，但27日凌晨突然病情惡化，急送亞東醫院到院前死亡，是國內目前為止最年輕的死亡確診者。
據了解，邱男與父親同住，母親和弟弟於本月21日確診，已送往台中豐原接受隔離。
邱男於24日前往土城長庚醫院篩檢，26日獲通知確診，27日原本在等候送往隔離，但父親於凌晨4點多發現兒子呼吸急促、四肢癱軟無力，不久竟停止呼吸，邱父立即實施CPR急救，並急電119送往亞東醫院，不幸到院前已死亡。
(中時 )
新北市土城區36歲邱姓男子本月26日確診新冠肺炎，衛生單位安排27日送往隔離，但27日凌晨突然病情惡化，急送亞東醫院到院前死亡，是國內目前為止最年輕的死亡確診者。
據了解，邱男與父親同住，母親和弟弟於本月21日確診，已送往台中豐原接受隔離。
邱男於24日前往土城長庚醫院篩檢，26日獲通知確診，27日原本在等候送往隔離，但父親於凌晨4點多發現兒子呼吸急促、四肢癱軟無力，不久竟停止呼吸，邱父立即實施CPR急救，並急電119送往亞東醫院，不幸到院前已死亡。
(中時 )
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