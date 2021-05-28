雙城隊3A聖保羅聖徒（St. Paul Saints）今天迎戰小熊隊3A愛荷華小熊（Iowa Cubs），台灣好手林子偉扮演稱職開路先鋒角色，單場5支3「猛打賞」，助隊以4比2勝出。

林子偉前2打席沒有建樹，首打席擊出二壘滾地球遭刺殺出局，第2次上場打擊則是吞下三振，在5局上一、二壘有人時，林子偉敲出右外野一壘安打，助隊先馳得點，8局上則是敲出二壘安打。

8局打完還以1比2落後的聖徒隊，9局上趁著對方投手控球不穩、連丟2個觸身球，林子偉在滿壘時敲出適時安打，助隊追平，聖徒隊單局攻下3分逆轉。

林子偉此役5打數3安打，貢獻2打點，賽後打擊率也上升至2成61。而效力亞歷桑納響尾蛇隊低階1A的林家正今天被排進先發打線，擔任指定打擊、打第8棒，2打數無安打接吞下三振，只靠2次四壞球保送上壘，打擊率跌破2成，來到1成94。

(中時 )