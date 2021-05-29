中和疫情爆了16屁孩依然夜衝玩炮 恐吃上30萬罰單

全台進入第三級疫情警戒，盼市民減少不必要的外出與群聚，不料，新北市28日晚間時，有民眾目擊逾10台以上的機車在中和區飆車，狂按喇叭又放炮製造出聲響，吵得民眾受不了報警。警方指出，目前已帶回16名騎士，其中12名未成年，將依違規事實告發，並函送衛生局裁處。

透過網傳影片可見，有10餘台機車高速在街頭亂竄，一邊鳴按喇叭，吵雜聲音劃破寧靜的夜晚，讓附近住戶怨聲連連。警方指出，28日晚間獲報指稱有民眾在中板路騎車丟炮，吵的人無法入睡。

警方獲報後隨即趕往現場，不料這群囂張的騎士無視員警尾隨，更直接在前方蛇行，經記下車牌號碼後，警方查出機車車主多為中年人，懷疑是小孩偷騎父母的車，遂通知車主，火速將涉案的16名騎士帶回偵辦，年齡範圍則在15歲至22歲，甚至其中12人尚未成年。

警方指出，其中一名李男坦承待在家太苦悶，才找朋友夜衝，全案將依違反社會秩序維護法裁罰；另，未依規佩戴安全帽、逆向行駛與無照駕駛等，將開單告發；再依傳染病防治法，將一行人移送衛生局裁處，違規群聚將可開罰6萬至30萬元不等。

(中時新聞網)