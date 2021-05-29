紓困條例修法展延下周一將闖關通過，對於全台鬧疫苗荒，國民黨立委傅崐萁提出附帶決議，要求政院應在1個月內編列300億元，購買莫德納、輝瑞疫苗，除保障民眾健康，更將帶動國內上兆元經濟成長。

因應疫情嚴峻，行政院日前提出紓困條例修正草案，擬將特別預算上限增加2100億元，拉高至6300億元，同時將紓困條例的期限延長至明年6月30日。昨天歷經7小時協商，朝野黨團對紓困預算編列上限未有共識，僅同意延長條例期限，力拚下周一闖關通過。

國民黨立委傅崐萁提出附帶決議，鑑於新冠肺炎疫情接種攸關防疫成敗及民眾健康，近日國內疫情嚴重，疫苗採購刻不容緩，政府對外宣稱購買近3000萬劑疫苗，然迄今僅依賴COVAX分配及向AZ採購等管道購買，顯然進度緩慢。

傅崐萁認為，先前指揮中心原本要採購德國輝瑞／BNT疫苗的跳票事件，加上現在COVAX因印度供應商被限制出口，預計剩餘疫苗也將跳票，屆時恐造成我國無疫苗可施打的窘境。

因此，針對政院擬追加2100億元紓困預算，他要求政院應在1個月內規畫編列300億元，積極採購保護力最佳的莫德納與輝瑞疫苗，並執行完畢，除了保障民眾健康，更將帶動國內上兆元經濟成長與經濟效益收入。

(中時 )