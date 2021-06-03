全台疫情持續延燒，確診新增病例仍不見緩解的趨勢，疫苗的採購無疑受到各界矚目，目前國際間疫苗的採購十分激烈，歐盟、加拿大等發達經濟體對疫苗的採購買單至2023年，在未來兩年內掌握數億劑的疫苗，然而較弱經濟體仍處於疫苗嚴重不足且確診數量攀升的危機中。

台灣疫情自5月中旬疫情蔓延至今，陸續有疫苗抵達，但就數量而言仍然不夠打，因此疫苗的採購不禁引來各界質疑，然而事實上，全球目前陷入新冠疫苗的採購競逐中，許多富國皆已簽訂協議，到2023年的未來2年中，將獲得數億劑的新冠疫苗；而另一方面，弱小經濟體的疫苗接種要落後許多，仍處於疫苗嚴重不足且確診數量直直攀升的危機中。

據《華爾街日報》報導，美國杜克大學（Duke University）全球健康創新中心（Global Health Innovation Center）數據顯示，含歐盟在內等20幾個國家迄今已購買約60億劑的疫苗，相較之下，全球其他地區總共也就取得逾30億劑疫苗。

輝瑞公司（Pfizer）和 BioNTech近期和歐盟簽訂協議，直至2023年的未來2年內，將向歐盟供應多達18億劑的疫苗；此外，也和加拿大達成協議，供應1.25億劑的疫苗。

另外，莫德納（Moderna）和澳洲、瑞士及以色列簽訂協議，向該國供應疫苗直到明年，其中瑞士有權於2023年獲得疫苗追加購買。

然而其他較弱的經濟體並無相對的財力取得疫苗，導致在疫苗接種方面相對落後。

隨著後疫情時代，多款疫苗陸續面世，輝瑞和莫德納兩款副作用、有效保護力較高的知名疫苗無疑熱銷全球。美國顧問公司伯恩斯坦研究（Bernstein Research）數據預估，明年輝瑞新冠疫苗營收將達到700億美元，莫德納的營收上看逾270億美元。

藥物供應鏈專家Prashant Yadav對此發出警訊，隨著富裕國家在未來獲得越多的疫苗，其他較弱小的經濟體也將意識到過度依賴富裕國家的疫苗分配，而產生富國和窮國之間的分歧，窮國也將和一直致力提供疫苗的大陸和俄羅斯簽署協議來獲取疫苗；另外，也有公衛專家示警，除非窮國的疫苗接種普及率提高，否則富裕國家也無法完全重啟封鎖。

(中時新聞網)