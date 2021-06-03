疫苗短缺，慈濟基金會正透過各種管道多方尋求洽購合法的疫苗，目前還在等待具體結果。花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁今聯袂拜訪證嚴法師，感恩慈濟在花蓮遇到重大災害意外時，救死撫傷，正值新冠肺炎疫情嚴峻，慈濟醫護人員站在第一線守護人民健康，也在次表達最深的敬意與謝意，期望慈濟運用國際慈善影響力，協助中央及地方政府、民間企業、團體，爭取WHO認證合格的疫苗到台灣施打。

證嚴法師在近一個小時與徐榛蔚及傅崐萁的會談中，話語時時流露關懷全球疫情及對於徐縣長與慈濟人為花蓮、為眾生奉獻的精神表示欣慰。

徐榛蔚、傅崐萁均指出，0206花蓮強震發生後，慈濟體系投入各類志工數千人次，提供福慧床、毛毯、熱食、生活包、祝福禮，發放關懷慰問金、感恩禮、關懷受災鄉親生活補助，讓花蓮親深刻感恩在心。

秉持「走在最前，做到最後」的慈濟精神，當台鐵0402太魯閣火車事故發生，慈濟啟動大量傷患機制，慈濟醫院院長林欣榮指揮緊急救治準備，並發佈「紅色九號第一級大急診」，動員請醫護同仁到急診支援。之後的後勤作業、撫慰，在在讓人感恩不已。

傅崐萁與徐榛蔚表示，台灣值此疫情嚴峻之際，尤期北部地區確診人數眾多，慈濟醫療體系站在第一線抗疫，提供了最大的醫療能量，醫護人員承受極大的壓力與負擔，大家都能感同身受，為此要表達崇高敬意。

由於目前全國僅有71萬劑疫苗，國人亟需施打疫苗，傅崐萁與徐榛蔚期望慈濟運用在國際的慈善力量，協助中央政府、地方政府、民間企業、民間團體，爭取足夠的WHO認可通過之國際優良新冠疫苗到台灣來讓全民接種，也讓花蓮人民得到保障。

慈濟基金會表示，有關慈濟基金會協助新冠疫苗採購提供國內使用一事，目前仍透過多方管道洽詢中，一有具體進度一定對外告知，基金會表示，因尚屬於接洽狀態，因此目前「進行但尚未確認任何特定疫苗廠商、特定數量及何時引進台灣。」

(中時 )