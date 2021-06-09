本土疫情嚴峻，疫苗數量仍短缺，行政院長蘇貞昌昨(8日)指出，預計8月底前共會有約1000萬劑的疫苗到位，衛福部長陳時中並表示其中包含國產疫苗。立委蔣萬安今(9日)在立法院質詢陳時中，「國人擔心，如果我今天施打國產疫苗，有沒有不被國際認證的可能跟風險？」陳時中回應，「這還是要持續努力跟溝通」。

何時能施打疫苗是許多民眾關心的議題，蔣萬安9日在立院質詢時提到，國人擔心，如果今天施打國產疫苗，有沒有不被國際認證的可能跟風險？陳時中回應表示有此風險，但強調「這還是要持續努力跟溝通，國際疫苗AZ、莫德納這些都會被認可，那國產疫苗仍然需要去溝通」。

蔣萬安追問「國產疫苗開始施打後，有無法及時得到國際認證的風險？怎麼辦？」陳時中說，「當然有，如果未來施打時，會提醒民眾，目前來講這個疫苗在世界上的相關狀況是如何，讓民眾知道」。

蔣萬安進一步問，「民眾如果有特殊需求，或是有些民眾因健康因素想選國產疫苗，或不選某一廠牌國外疫苗，最終民眾到底有沒有辦法自己選擇施打疫苗廠牌？」陳時中回應，「目前就是供給量跟排序，他(民眾)可以選擇，可以選擇」、「在下一波大量、預約系統開始前，比較大的量進來的時候就可以，開放比較多人的時候就可以了」。

蔣萬安說，希望有具體時程，讓有特殊需求的民眾了解何時會有充足疫苗可以選擇，這一點很重要，必須盡早規畫。陳時中說，我們需要非常努力，但不是完全能夠操之在我，但我們真的要盡很大力氣。

另外，蔣萬安指出，行政院現在提出追加的紓困預算中，疫苗採購編列224.5億，預計要採購1500萬劑疫苗，如果國產疫苗解盲成功，其中多少劑會是國產疫苗？陳時中表示，要看其供貨時序，誰比較前面就用誰，國產也不是無限量供應，像是高端疫苗的生產要比較長時間，看其他廠商供應狀況決定。

蔣萬安也問陳時中，如果解盲失敗了，政府有沒有備案？陳時中強調，政府到現在都一直還有在跟國外談，只要疫苗有量，「我們都願意買」，只是現在國際搶貨所以有點困難，但每條線都不會放棄。

蔣萬安也質疑，上次編列115億要採購2000萬劑疫苗，這次編列兩倍預算，卻預計買1500萬劑，為何預算翻倍卻買比較少數量？陳時中解釋，那是因為當初AZ疫苗簽約比較早，當時非以營利為目的，價格才能比較低，將來要將來要考量不會有這麼低價格的彈性，且也預計會採購次世代疫苗，尚不清楚這些疫苗的價格，目前是以每劑平均1000的方式來提預算。

蔣萬安也發現，根據衛福部的資料，115億的預算已經全數執行完，那5月28日跟國產疫苗簽約是用什麼的預算？陳時中說是用「流用」預算，蔣萬安接著質疑，這些資料顯示是「已流用」完的狀況，陳時中想了一下，回答「不足的部分就是用52億的預算」；據了解，該預算是「疫情防治工作經費」，曾被藍委賴士葆質疑為「政院小金庫」的預算。

蔣萬安問說，52億夠採購國產疫苗？行政院長蘇貞昌說，不是付了全部的價格，是部分價格；陳時中說，初期款項付的沒有很多，萬一解盲失敗，國產的不能用，當然再把錢拿來跟國外購買。

(中時新聞網)