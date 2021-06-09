本土疫情不斷擴大，台灣面臨疫苗慌。旅行業品質保障協會發言人李奇嶽表示，歐盟「數位疫苗護照」只認可4款疫苗，若台製疫苗無法取得國際認證，恐怕就算打了也「出不去」，這個問題不僅旅遊業擔憂，有商貿需求的人士也會面臨極大麻煩；一旦海外都恢復正常生活我們就會被孤立，如何補救？台灣腳步一定要快。

根據香港媒體《中評社》8日報導指出，歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預計7月正式啟動，若非接種輝瑞／BNT、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AZ）以及嬌生（J&J）以上4款歐盟認證的新冠疫苗旅客，入境歐盟仍須接受篩檢及隔離。

李奇嶽受訪坦言，這是最近旅遊業者群組內非常擔心與熱議的問題，因為目前台灣外購疫苗不足，若未來仍無法取得更多國際認證的疫苗，或未來台製疫苗無法取得國際認證，打了台製疫苗的民眾想出境到其他國家，後續就會發生非常麻煩的狀況。

李奇嶽強調，台灣旅遊業的曙光，一定得要等疫苗都施打完以後，因為如此邊境管制才會慢慢開放；但重點是，屆時台灣人到底出不出得去還是個問題，這件事不僅旅遊業者擔心，對要出去「拚經濟」的人影響更深遠，做生意與商業貿易人士一定更關心這個議題，畢竟台灣市場主要依靠對外貿易，若這個問題沒解決，大家都會很痛苦。

(中時新聞網)