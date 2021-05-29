國內本土疫情仍在高峰，昨天又新增297例本土確診，及19名死亡個案，再創單日死亡新高，讓民眾出門買菜人心惶惶，怕把病毒帶回家中因此染疫，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰表示，最新研究顯示，病毒載量極高的患者，有超過三分之一的人是沒有症狀，平均年齡37.6歲，可能是「大量傳染的源頭」，呼籲大家盡量少去市場、超市，若怕把病毒帶回家，記得蔬菜不要生食、用專用盆子洗生肉、勤洗手等4大清洗食物關鍵要注意。

吳昌騰27日在臉書表示，新北確診者足跡有70至80%都在市場，同時一篇發表於《科學》的最新論文指出「少數感染者會導致所有傳播」，裡頭提到這些病毒載量極高的患者，有超過三分之一的人是沒有症狀，或是症狀極輕看似健康的感染者，平均年齡是37.6歲。他們與確診的重症患者具有相同水平的病毒傳播能力，因此這些少數的病例「可能是大量傳染的源頭」，觸發社區疫情爆發的關鍵。

吳昌騰表示，在疫情控制住之前，拜託大家，市場、賣場、超市還是盡量少去，若非去不可就必須保持社交距離和強制戴口罩，假如害怕病毒停留在食物上帶回家，他過去也分享過4大方法保證食物安全。

第一：清洗食物

科學的做法是蔬菜水果要吃之前，請先用自來水清洗，這樣可以將附著在表面的病毒過濾掉80至90%。

第二：蔬菜盡量不要生食，而應炒熟吃，水果最好削皮

因為新冠病毒怕熱，在溫度56℃狀態下30分鐘內能被殺死，而炒菜等溫度能達到100℃甚至更高，病毒能立即被殺死，因此吃熟食可有效地防止被感染。

第三：清洗生肉

洗生肉的時候，最好把肉放在專門用來洗肉的盆子裡、加水浸洗，能夠防止把可能攜帶的病毒或者其他致病菌濺到廚房其他食物、餐具上。

第四：勤洗手

在烹調處理食物之前、期間及之後都要洗手，當接觸過動物或者動物產品後，注意用肥皂洗手，避免沒有洗手就觸摸眼睛、鼻子和嘴巴；處理熟食和生食之前要注意洗手；上完廁所、吃飯前要注意洗手。

吳昌騰表示，新冠病毒通過飛沫、直接接觸傳播到蔬菜、肉和水果上，理論上能存活最長不會超過48小時，但病毒只能藉助活的細胞，例如需要在人、動物的細胞進行繁殖複製，因此超市的蔬菜、肉和水果上的病毒，存活時間不會太長。

(中時新聞網)