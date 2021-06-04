心悅(6575)Pentarlandir新藥執行編號SNB011 COVID-19向台灣衛福部申請臨床試驗，據衛福部「多國多中心藥品臨床試驗計畫審查程序」，此申請案將可循快速通道審查途徑。

心悅生醫董事長暨執行長蔡果荃教授指出，該公司Pentarlandir與輝瑞開發的口服藥，都是抑制同一個新冠病毒複製的蛋白(酉每)靶點，也同樣具有對抗變種病毒的潛力，目前全世界針對此靶點進行人體試驗的也僅有本公司與輝瑞，且Pentarlandir開發進度並未落後於輝瑞，希望二者皆能順利開發成功，突破COVID-19缺乏藥物的困境。

entarlandir為口服劑型，收案對象為PCR確診48小時內的輕症患者，若開發成功，當可比喻是新冠肺炎版的克流感(Tamiflu)，病人只需在家服藥，相當簡單方便，無須入院治療，亦無須強制隔離。這種治療方式必可填補疫苗分配不均、疫苗覆蓋率、保護力不足等缺口、大幅減輕醫療負擔、並可降低輕症病患及其親友染疫之心理壓力。

Pentarlandir人體使用經驗豐富，安全性高，除可抑制新冠病毒複製外，亦可阻擋病毒進入人體細胞，並具有良好的抗發炎功效以免病情惡化，故Pentarlandir最適合用於廣大的輕症病患，但目前並不符合恩慈療法「治療危及生命或嚴重失能」的條件。此外，美國FDA規範必須是設有對照組的臨床試驗，方可據其臨床結果申請緊急授權使用(EUA)或正式核准，因此，將台灣納入多國多中心的臨床試驗，將有助於未來申請EUA及藥證，如此方可為台灣提供充沛的抗疫能量。

(時報資訊)