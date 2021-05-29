新冠疫情肆虐，指揮中心今（29日）公布本土個案新增320例，另有校正回歸166例，死亡人數21人再創新高。全國防疫三級警戒期間，除了大規模停課之外，不少公司也採遠端作業，民眾多數都躲在家中防疫，不過似乎有網友在家待不住，興起開車外出解悶的念頭，在網路上詢問「不用下車的景點」，引來無數網友砲轟。

原PO日前在PTT「汽車板」以「北部可以開車到，不用下車的點」為題，PO文指出，因為疫情嚴重，幾乎躲在家中深怕染疫，不過偶爾還是想開車外出看風景解悶，於是上網徵求新北、桃園、新竹等地，「是否有開車就能到，但不用下車就可以看海景的地方？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「東北角，北海岸一堆啊」、「淺水灣那附近繞一圈，平日白天車少，最近天氣又好」、「北海岸啊，台2線大武崙澳底漁港，基隆往金山方向那個大下坡，景色很絕」。

不過也有不少網友痛批，「不會只有你這麼想，準備塞爆」、「是不是不懂什麼叫非必要移動啊？」、「開車出去難道不用上廁所嗎？上廁所不用下車？」、「封成這樣半個月了都沒下降，還出去？」、「開車出去你家的事，但現在醫療緊繃，最好不要發生什麼車禍意外」、「你出門前先想想，那些穿著全套防護服的醫護正在奮戰」。

(中時新聞網)