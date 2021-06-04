昨（3）日，中央疫情指揮中心指揮官陳時中在下午的記者會上表示，20歲至39歲年輕人年輕人染疫比例有逐日上升的趨勢，原因很可能是「年輕人防疫有點鬆懈」，此話一出引來各界抨擊，還有年輕世代的反彈聲浪，對此陳時中今（4）在記者會上表達看法，強調這一席話絕對沒有指責誰的意思，相關情況全是在提醒。

由於年輕人染疫比例日漸攀升，從過去19.9%升至現在25.2%，陳時中因此在昨日記者會上指出，「那我覺得在年輕的這一部分可能也有一點防疫的鬆懈」，可此番言論隨即惹得網友不滿，許多鄉民在PTT、Dcard掀起一陣撻伐，其中還有一名台大網友留言回嗆陳時中，直呼「年輕人大部分只能通勤上班，不然部長可以補助一個人一台車，或是一人一間套房，大家都可以不用這麼辛苦出門賺錢」，吸引逾3千人按讚。

對此，陳時中今日特別在記者會上進一步解釋，稱任何族群感染率提升，中央疫情指揮中心都會向台灣社會提醒，希望大家能提高警覺，絕對沒有要指責誰的意思，同時陳時中也強調，不是誰感染率高，就是誰錯了，因為「沒有人想要生病」，只是某些現象或比例出現變化，需要多加留意。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)