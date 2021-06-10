本土疫情嚴峻，疫苗數量仍短缺，政府規畫8月前讓國人施打國產疫苗，衛福部長陳時中昨(9日)回答立委蔣萬安質詢時首度坦言，國產疫苗有可能不被國際認證的風險。此話一出，立刻引發各界爭論，其中有網友在批踢踢留言表示，「打完還不能出國」、「打心酸的嗎」、「那政府還採購做啥?」。

施打疫苗是許多民眾關心的議題，蔣萬安9日在立院質詢時提到，國人擔心，如果今天施打國產疫苗，有沒有不被國際認證的可能跟風險？陳時中回應表示有此風險，但強調「這還是要持續努力跟溝通，國際疫苗AZ、莫德納這些都會被認可，那國產疫苗仍然需要去溝通」。

蔣萬安也問陳時中，如果國產疫苗解盲失敗了，政府有沒有備案？陳時中強調，政府到現在都一直還有在跟國外談，只要疫苗有量，「我們都願意買」，只是現在國際搶貨所以有點困難，但每條線都不會放棄。

此話一出，引發網友討論，不少人都留言表示，「沒國際認證疫苗不能出國還要補打？」「為什麼不多買一點國外的?」、「出國還要打國外疫苗 還不知道能不能混打..」、「提醒民眾有風險，但是不給你選擇」、「都知道有風險還不進多一點國外疫苗」。

但是也有網友認為「沒差！我又不出國！」「陳時中很誠實啊，代表不再想其他位子了」。

網友留言。(取自批踢踢)

(中時新聞網)