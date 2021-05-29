佛光山、永齡基金會擬購捐疫苗 陳時中：還是要由中央跟原廠簽約

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，很感謝包括佛光山等社會團體的愛心，但他要強調這些團體申請後，還是「要由指揮中心與原廠簽約採購，統籌分配執行，安全有效性要監督控管」。對此，台南市議員謝龍介痛批陳時中的行為有如黑道，他更指出，民進黨政府想方設法阻撓民間買疫苗，只為讓台灣人打國產疫苗，謝龍介感嘆台灣人的性命真的猶如「風中之燭」，如果大家再不自救，讓民進黨政府領導下去性命堪慮。

謝龍介29日在政論節目《國民大會》中表示，他之前就說過，陳時中應該功成身退了，並指這波疫情爆發後，現在要考慮的，不是只是防疫，大軍未行，糧草要先動，指揮官要告訴我們囤積多少糧草，有多少疫苗、戰備物資、糧食，以及未來進入4級警戒時台灣要怎麼分配這些資源？

謝龍介認為，這不是陳時中扛得起的，過去一年該給他掌聲，可是他那種夜郎自大的心態，紙是包不住火的，現在不只是要防疫，還要面對紓困問題，營養午餐廠商要怎麼辦，以及教育的問題等等。

謝龍介直言，陳時中的手法就像黑道一樣，「蜀中無大將，廖化做先鋒」也就罷了，今天黑道交兩次槍，交一個人頭陳宗彥，最後發現會議不是他主持，現在會議室陳時中主持的，那他還要不要負責任？

謝龍介指出，現在要追的就是國產疫苗到底簽約了沒有？是不是已經簽約？且已經有預付款了，對於民進黨千方百計擋住所有疫苗近來，他忍不住直言，「你也給我拜託一下」，而他聽到民進黨發言人顏若芳說，現在一次只來15萬劑莫德納苗，是因為台灣消費不了，則怒斥「聽龜在叫」，並質疑若之後來50萬、80萬劑怎麼辦？

謝龍介說，現在人民只是卑微的想救命而已，而陳時中已經無法扛起這個責任，並指民進黨派系之中有人想要謀財，那就會做出害命的動作，這個要的是國產疫苗的利益，所以現在要捐疫苗的，就給你卡藥證，AZ、莫德納有藥證嗎？藥證哪有那麼簡單？

謝龍介坦言，疫苗採購就是商業買賣，民進黨就是要推翻一切，台灣民間有能力的人太多了，很多人可以透過各種管道買到疫苗捐給國家，但蔡政府偏偏不要，就是要擋住，要大家去打國產疫苗。他也感嘆台灣人的性命真的猶如「風中之燭」，如果大家再不自救，讓民進黨政府領導下去性命堪慮，且不但要自救，還要給指揮中心壓力。

佛光山、永齡基金會擬購捐疫苗 陳時中：還是要由中央跟原廠簽約

(中時新聞網)