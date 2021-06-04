美國白宮宣布，第一階段將透過COVAX平台，提供700萬劑疫苗給予包含台灣在內的亞太地區國家；及日本提供台灣124萬劑AZ疫苗；民進黨發言人謝佩芬今表示，民進黨由衷感謝美國及日本政府即時伸援，台灣人民感念在心。

謝佩芬說，在全球疫情嚴峻、疫苗短缺的情況下，美國政府宣布提供台灣疫苗，我們要特別感謝美國拜登政府及跨黨派美國友人的支持與協助，此為台美友好的具體展現。民進黨期待台灣與美國在既有的良好基礎上，持續深化合作，共同面對全球疫情所帶來的挑戰。

謝佩芬說，台灣與日本的關係，不論是官方或民間，向來友好。COVID-19疫情爆發以來，台灣與日本更多次緊密合作、互相幫忙。此次日本捐贈台灣124萬劑疫苗，民進黨要特別感謝菅義偉首相帶領的日本政府、日本朝野政要、以及日本社會各界對台灣的相挺。這正是台日友好的具體展現，也體現出蔡英文政府與日本政府間過去五年來緊密交流的成果。

謝佩芬強調，即使日本也面臨嚴峻疫情，但日本政府仍大方提供疫苗協助台灣，發揮同舟共濟的人道精神，台灣人對於日本的善意，感念在心，更期待在雙方的合作下，台灣與日本能共同對抗疫情的挑戰。

(中時 )