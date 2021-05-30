大陸女星高圓圓是演藝圈著名的氣質女神，41歲高圓圓天生麗質，高顏值和纖瘦的她完全不像是一個孩子的媽，而近期回歸螢光幕拍戲的高圓圓，則被陸網拍下拍戲的無P照，頂著精緻妝容的高圓圓更顯氣質，同時，高圓圓親切和工作人員溝通，更顯女神的超強親和力。

高圓圓近期忙幕拍戲，她和男星王耀慶、張魯一搭檔演電視劇《完美伴侶》，高圓圓在戲中飾演律師，陸網近日就有網友曬出野生高圓圓拍戲照，只見高圓圓頂著短髮、精緻妝容，身穿白色襯衫、米色外套並搭配藍色牛仔褲和王耀慶拍戲。

網曝野生高圓圓拍戲照。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

在網友的無美顏、無濾鏡的鏡頭下，41歲的高圓圓一雙圓滾滾大眼睛和白嫩肌膚相當吸睛，女神超凍齡的絕佳狀態相當不科學，同時，在拍戲的過程中，高圓圓親切和工作人員溝通、總是笑臉迎人，更顯女神的超強親和力。

高圓圓對工作人員相當親切。（圖／取材自搜狐娛樂微博）

其實高圓圓被拍已非第一次，她日前就被網曝光跑步過馬路照，高圓圓頂著精緻妝容現身街頭，她身後還跟著一名女助理，兩人一起跑步過馬路，高圓圓雖然跑到頭髮都亂了，但仍無損她的氣質美，但高圓圓仍遭部分網友酸身材五五身、中年人狀態，但粉絲看完照片都紛紛為高圓圓抱不平，認為「高圓圓很美喔」、「這顏值在普通人群裡已經是鶴立雞群了」，認為高圓圓保養得宜，舉手投足完全不像41歲。

(中時新聞網)