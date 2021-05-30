東京奧運剩不到60天就要開幕了，但世界仍因新冠肺炎人心惶惶，主辦國日本國內的疫情也沒有明顯好轉，許多城市都列入緊急事態名單，這讓外界不斷質疑舉辦奧運是否成為對的選擇，但國際與日本奧委會仍堅稱他們會努力且完整辦完這次奧運。

而在5月29日據日本媒體報導，國際奧委會(IOC)希望要求運動員自行負責在奧運期間可能出現的健康問題，這也引來外界一片爭論，國際奧委會首席營運官哈達德(Lana Haddad) 說：「因為你們都在關注全世界各地新冠肺炎新聞，因此任何政府、衛生組織都不能、也没有保證病毒不會傳播，這是我們所有人得承擔的風險！」

(2/4) IOC’s chief operating officer Lana Haddad said according to @insidethegames: "The entry forms are consistent with standard practice of all other big event organisers [...]“. But if true, why was it necessary to include this time explicitly COVID in the waiver for athletes? — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) May 30, 2021

另外國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)還說道，「當年自己參賽奧運也有簽同意書，這是一貫做法，要參賽就要承擔風險。」《共同社》還報導，國際奧會要求參賽者所簽同意書包括，疫情下高溫潮濕季節所舉行的東奧，要求同意因新冠或其他傳染病、中暑等可能導致健康受損或死亡，採取具體對策降低風險、保護自身避免風險採取所有合理措施。

此消息一傳出引起外界譁然，有網友就認為這根本是在簽「生死狀」，不知道選手是否都會同意這個消息，而美國運動員委員代表提問，對運動員提交這類同意書，許多人有疑慮，他說：「我不記得以往奧運曾需要就酷暑或疫情簽名。」巴赫則回應說自己參賽的奧會也必須簽名。

哈達德最後又解釋說：「此舉是為提高透明度，確保奧運參與者知情同意權，該文件與所有其他大型活動組織者標準做法一致，請讓我多說一句，這些文件是符合法律框架的！」國際奧委會指出至少80%居住選手村的人都接種疫苗，但儘管如此仍有運動員團體認為，免責協議將會使參加東奧的1.1萬名運動員承擔太多風險和責任。

(中時新聞網)