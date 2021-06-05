台中市府結合各界資源推出醫護暖心住宿方案，針對衛生局列冊照顧新冠肺炎病患醫事人員，自7日開始提供免費住宿空間，市議員黃守達質疑「醫護暖心住宿方案」未事先知會旅宿業者，以致許多業者無法共盡心力。對此，觀旅局表示，採全棟專責提供不混住，應媒合業者要求避免標籤化和鄰舍反應，未對外公開，未來會視量能需要與預算持續媒合，歡迎旅宿業者共襄盛舉。

黃守達說，台中市推出「醫護暖心住宿方案」值得肯定，但有許多旅宿業者向他反映，此活動竟沒有事先知會旅宿業者，也沒有進一步向業者們說明方案。讓許多有心想為前線醫護盡一份心力的旅宿同業感到錯愕。

他說若真的要照顧醫護前線，只有一間飯店顯然不夠，醫護人員駐點各地，不可能為了免費住宿東奔西跑，市府有此資源，就應該媒合更多業者加入，讓第一線醫護人員能夠就近安心休息，能照顧在疫情期間入住率低落的旅宿產業。

黃守達指出，旅宿業是這波疫情的重災產業，但疫情期間全民同心共體時艱，許多業者都願意給醫護人員更多支援與優惠，持續向市府提出建議，市府公布後，業者事後向市府詢問未能得到更多資訊，讓業者們產生被漠視忽略的感受。

黃守達說，台中市府既有心有資源，就應該擬定更完整的暖心住宿方案，設定明確標準與條件，讓有心參與的業者也能加入，在嚴峻的疫情下，照顧到醫護人員與旅宿產業。

對此，觀旅局表示，疫情嚴峻，醫護人員站在防疫最前線，為體恤醫護人員辛勞，台中市政府結合各界資源推出醫護暖心住宿方案，只要衛生局列冊照顧新冠肺炎病患醫事人員，包括專責病房、專責加護病房、負壓隔離病房的醫事人員都可預約。

觀旅局強調，為守護醫護人員的住房品質及安全，採全棟專責提供不混住，也應媒合業者要求避免標籤化和鄰舍反應，所以不對外公開，未來會視量能需要與預算持續媒合，歡迎願意獨棟提供醫護人員住宿的旅宿業者共襄盛舉。

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(中時 )