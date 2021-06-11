行政院東部聯合服務中心體恤守在前線的醫護人員，端午佳節前夕特地將愛心粽送給衛生福利部台東醫院。（洪宗楷提供／蔡旻妤台東傳真）

行政院東部聯合服務中心體恤守在前線的醫護人員，端午佳節前夕特地將將愛心粽送給台東馬偕醫院。（洪宗楷提供／蔡旻妤台東傳真）

端午佳節來臨卻適逢疫情，行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷體恤許多民眾生活及經濟遭受影響，而醫護人員除了工作外，更守在第一線為民眾健康安全把關，由台灣全民食物銀行媒合里仁企業，並連結台東幸福食物銀行，將1萬4000顆愛心粽分送花東偏鄉弱勢家庭、社福團體以及辛苦的醫護人員。

愛心粽由民眾於門市及網路購買捐出，由身兼安心家庭關懷協會台東幸福食物銀行理事長洪宗楷將愛心粽分送至台東馬偕、部立台東醫院、基督教、花蓮慈濟、門諾、部立花蓮醫院及805醫院以及各社福團體等，希望在疫情期間慰勞醫護人員的辛勞，盼疫情能儘早結束，讓民眾及醫護能早日回歸正常生活。

洪宗楷提醒，疫情的控制需要由大家從自身做起，除了個人防疫工作要確實，了解端午在即，大家都非常思念家鄉與家人，但減少不必要的移動也是避免疫情擴散的一種方式，要守護花東得要靠大家的幫忙，更感謝為學業及生活努力漂流在外的花東人，一同守護著我們。

(中時 )