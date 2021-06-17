清景麟建築團隊號召58名員工捐出熱血，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動。（柯宗緯翻攝）

清景麟建築團隊號召58名員工捐出熱血，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動。（柯宗緯翻攝）

受到疫情衝擊，影響民眾捐血意願，各地出現缺血荒。其中，台南捐血中心甚至發出僅能維持3.8天的庫存量。清景麟建築團隊號召58名員工捐出熱血，鼓勵全集團南部員工自願參與響應，並且提供公假以及營養品補充，支持捐血行動。

清景麟建築團隊近日獲悉，缺血荒消息後，便直接向台南捐血中心提出申請，將捐血車開到公司場地，短時間內就有共有58位員工參與。

台南捐血中心表示，疫情爆發後，原本有一些接洽中的捐血活動因考量群聚風險也先後取消，影響血量的補充，但醫院每週提領的需求還是需要，因此發出缺血的消息，沒想到清景麟企業就主動聯繫可以讓員工響應，甚至還讓員工從嘉義，台南， 高雄一起來，並做好分流規劃，覺得十分暖心。

企業在疫情期間業務量減少的時候，反而鼓勵員工投入社會回饋的行動，不僅提供萬份餐點給多所醫院醫護；目前也聽到台南成大、奇美、新樓、郭綜合及市立醫院急需礦泉水，因此火速捐贈1000箱礦泉水支援前線，更讓員工以公假方式參與捐血活動。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，企業社會責任本來就是「取之社會，用之社會」，只要是對台灣有幫助，讓社會更好的事，清景麟都很樂於響應，為了鼓勵民眾也積極加入捐血行列，將提供4000張咖啡儲值卡的捐血禮品，希望各界能共襄善舉。

台南捐血中心呼籲想捐血的民眾，可以至捐血中心網站查詢定點，或先線上預約減少等候時間，並且防疫分流管理，不用過度擔心。台南捐血中心電話：(06)2131212分機1