新北市疫情記者會 2021.06.05

國內新冠肺炎疫情持續緊張，5日新增476例本土確診，另35例校正回歸個案，其中以新北市229例為最多。新北市市長侯友宜（5日）下午主持防疫會議，侯友宜表示，感謝國際友人贈送疫苗，今日中央公布38例往生，相信長者比率一定很高，他將建議中央，75歲以上長者及長照機構優先施打。

侯友宜說，今日新增214人，校正回歸15人，仍以板橋49人，中和29人為最高，新北市累積確診數已達4673人，尤其三重區的染疫人數不斷往上升，該區累積確診數已達564人，盼請三重區與蘆洲區居民要加高警覺，不要掉以輕心。

侯友宜宣布「決戰重症接種計畫」，特別考慮讓容易得到重症的人先施打，新北市75歲以上的長者估計有20萬人，將從重熱里開始針對75歲以上長者，以及長照與安養機構，此兩種人開始優先施打，守住長者染疫的風險。

侯友宜解釋，若6月開始施打，依計算，7月開始將有6成以上的保護力，很遺憾今天新增38死，但新北市一定全力守住防線，讓長輩有更高的防護力；侯友宜說，70至74歲還有16萬人，若依據中央說法還會有200萬劑會再進來，將會從65歲以上優先施打。

(中時新聞網)