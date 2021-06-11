中央日前擬要推出居家篩檢，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，他樂觀其成，只待中央訂定規則，新北會全力配合，而目前新北市推動企業安心篩檢，相信目前藉由企業的力量能夠趕快篩檢。新北市府篩檢速度一定會拚最快，做好把關。
侯友宜表示，中央說「社區、企業、診所、自家」等單位未來會提供篩檢，尤其自家部分，需要廠商來做搭配，只待中央相關指引訂定下來，新北會全力配合，侯友宜指出，新北市推動「企業安心篩檢」，藉由企業團體就能夠趕快篩檢，新北市府速度一定會拚最快，先做好把關。
中央日前擬要推出居家篩檢，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，他樂觀其成，只待中央訂定規則，新北會全力配合，而目前新北市推動企業安心篩檢，相信目前藉由企業的力量能夠趕快篩檢。新北市府篩檢速度一定會拚最快，做好把關。
侯友宜表示，中央說「社區、企業、診所、自家」等單位未來會提供篩檢，尤其自家部分，需要廠商來做搭配，只待中央相關指引訂定下來，新北會全力配合，侯友宜指出，新北市推動「企業安心篩檢」，藉由企業團體就能夠趕快篩檢，新北市府速度一定會拚最快，先做好把關。
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