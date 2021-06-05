台灣新冠肺炎疫情延燒，日本政府捐贈台灣124萬劑AZ疫苗，昨運抵台灣，民進黨大張旗鼓感謝和搶功，民眾黨發言人楊寶楨痛批，民進黨政府要不要先回頭檢討機組人員檢疫期放寬「3＋11」天、諾富特事件造成防疫破口，導致至今萬人確診，近200人死亡；執政黨還想假裝沒看到，透過指責別人來轉移風向。

楊寶楨今在臉書指出，扣除日本昨日捐贈給台灣的124萬劑AZ疫苗，台灣目前對外採購到貨的AZ和莫德納實際上是只有86萬劑，佔了2000萬劑的4.3％左右；若說是國際缺貨，這比率還是太低了。

楊寶楨質疑，對比那些已經手握人口好幾倍疫苗量的國家，蔡政府過去一年半到底都在做什麼，難道是擋國際疫苗，押寶國產疫苗嗎？對於日本的慷慨捐贈，執政黨真的開心一天就好，疫苗爭取是刻不容緩。

台灣近來出現防疫破口，造成疫情迅速蔓延，至今尚未有趨緩跡象，外界將矛頭指向機組員檢疫期放寬「3＋11」天及諾富特事件，楊寶楨痛批，執政黨搶功的時候搶破頭，出事要擔責的時候，只會怪到人民身上，或是無止盡地踢皮球。

楊寶楨強調，當蔡政府每晚一天爭取到疫苗，造成台灣不斷有確診死亡案例出現，這些都是生命，不是冷冰冰的數字，政府卻常用傲慢的態度來回應，澆熄國人的期盼；還派出網軍出征那些「異己者」，試圖引發寒蟬效應，民進黨被戲稱為「綠共」，其來有自，該好好自省一下。

(中時 )