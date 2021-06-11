新冠肺炎疫情仍嚴峻，台灣疫苗數量不足，但近日卻爆發診所「偷打疫苗」、是否有特權疫苗爭議。民眾黨發言人楊寶楨昨(10日)晚間在臉書痛批，會造成這樣的狀況，說白了，就是因為疫苗不足，台灣現在瀰漫著階級鬥爭等氛圍，不就是執政黨造成這般局面的嗎？

關於近日的疫苗爭議，楊寶楨10日在臉書寫下看法，近期陸續傳出私打「特權疫苗」的事件，不論是中央或地方政府管控出問題，就虛心道歉、積極調查、反省改善，給國人一個交代，但會造成這樣的狀況，說白了，就是因為疫苗不足。

楊寶楨指出，讓台灣現在瀰漫著「貧富差距」、「階級鬥爭」的氛圍，甚至激化社會對立，不就是執政黨造成這般局面的嗎？「給你超前部署一年半，卻是毫無準備，現在資源不足的情況下，回過頭來鼓勵民眾『獵巫』？只想說聲，民進黨你怎麼好意思指責別人？！」

楊寶楨提到，3+11導致的疫情破口、死亡破300人的悲慘狀況，中央官員誰要為此下台負責？「一邊喊著團結抗疫，一邊做著撕裂社會的事，真的很令人不齒」。

對此有網友表示，「如果疫苗充足，政府只需擔心施打不夠快，何須擔心診所偷打」、「這種事在第三世界國家是很正常的事啦」；但也有網友認為「有疫情就是政府失職產生破口，啊沒疫情一年多都是你上輩子燒好香，你福氣？」

(中時新聞網)