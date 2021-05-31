無獨有偶，莒光所30日晚間同樣在某公寓逮到以50分鐘2000元為代價從事全套性交易的潘女，同樣是為錢所困，現場查扣保險套20個、潤滑液1瓶，訊後同樣依社會秩序維護法送辦。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化縣員林市莒光派出所員警，30日逮到在出租公寓從事性交的詹姓女子，沒想到才短短3天詹女又逮，一問之下才知道，詹女單親獨自養育2名子女，原本從事「純」按摩工作，但疫情客人變少賺錢不易才下海接客，疫情嚴峻仍鋌而走險接客，警方雖同情詹女但疫情期間不當連結，仍強力執法將詹女依社維法送辦。

莒光所警方25日晚間在聊網路聊天室發現性交易訊息，多方追查於30日上午在員林某出租公寓逮到41歲本國及詹姓女子，詹女坦承不諱，並供稱已40分鐘2300原為代價從事全套性交易，在現場查獲保險套9個，潤滑液1罐，詹女還表示，她28日才被林厝所逮，真的有苦衷才接客。

詹女表示，因為單親還要養育2名子女，加上債務問題把她壓得喘不過去，原本在按摩店工作賺錢就不易，今年初客人建議下海賺錢比較快，為了子女及債務她逼不得已才出此下策，但她只接熟客，過程都會妥善消毒，因為自己也深怕染疫。

無獨有偶，莒光所30日晚間同樣在某公寓逮到以50分鐘2000元為代價從事全套性交易的潘女，同樣是為錢所困，現場查扣保險套20個、潤滑液1瓶，訊後同樣依社會秩序維護法送辦。

員林分局長謝錫釗表示，員林分局針對汽車旅館、出租套房、養生館等加強稽查，不定時在周圍實施移動守望，嚇阻色情產業鏈不當連接，呼籲民眾疫情期間在家防疫，與陌生人保持安全社交距離，斷開「人與人的不當連結」，除了能避免染疫之外，更能讓自己免於受罰，疫情當前切勿以身試法，不要以自己的健康與荷包作為賭注，更不要挑戰警方查察不法的決心。

(中時 )