台股31日成功收復「萬七」失土，但5月以來走勢受疫情警戒升溫影響，連續發生指數漲多回落的情況，並創下史上最大跌幅與最大成交量紀錄，波動幅度明顯加劇。麥格理證券指出，面對台股先前大幅修正，散戶受限於可用資金不多，無法多空靈活操作，當發生重大虧損時，又常錯過最佳停損時機，建議可善用權證商品優勢，適時參與行情。

由於權證所需資金少、價格與股票連動還可多空操作，小資族只要幾萬塊便可輕鬆參與市場漲跌，一旦市場發生全面的系統性風險，也不會因虧損金額過大而狠不下心及早停損。且在行情回檔或邁入空頭時期，還能反向買進認售權證為多頭部位進行避險。

不過，麥格理證券提醒，權證有時間價值流失的特性，不像股票可長期持有，掌握權證進出場時機相當重要。因此，麥格理權證將於15日晚間7點舉辦線上講座，並邀請擁有9年權證實戰經驗的達人股權奶爸IF、麥格理副總虞逸真一同為投資人講解何謂權證，以及如何掌握最佳進場時機。

(工商 )