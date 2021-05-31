日南派出所長邱量虔與同仁涉水將車子推出涵洞。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

幼獅工業區東區鐵路涵洞積水嚴重，暫時封閉。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

梅雨為全台帶來豐沛雨量，也造成部分地區淹水。林姓女子31日下午1時許駕車行經台中市大甲幼獅工業區涵洞時，由於雨勢又湍又急，轎車突然拋錨在1公尺積水中，日南派出所長邱量虔進行防疫宣導途中發現林女待援，冒雨與同仁涉水將車子推離涵洞，宛如電影《即刻救援》般拯救民眾生命財產。

61歲林姓女子下午1時許從幼獅工業區經過涵洞前未見積水，但雨勢來的又急又大，行經涵洞時突然拋錨，雨水湍急瞬間就淹至車把高度，她嚇的緊急下車，廠區緊急召來推高機救援，不過卻因水位湍急故無法靠近，推高機無功而返。

日南所所長邱量虔當時從分局開會返回駐地，一路上雨勢急大，但有感於疫情群聚，所以率領警員周文彬、江仕紋前往幼獅工業區進行宣導，途中行經工業區東區鐵路要跨越涵洞見狀，他與同仁緊急涉水將拋錨車輛推離涵洞，有如電影《即刻救援》般，在緊急時間內拯救民眾生命財產。

警方呼籲，駕駛人駕駛汽車應注意自身安全，遇積水及低窪地區應繞路而行不該貿然穿越，並通知警方前往處理。

(中時 )