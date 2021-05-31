侯友宜疾呼中央趕快讓疫苗進來，「大家還能再等2個月嗎？」。（許哲瑗傳真）

全台新冠肺炎累計112死，新北市長侯友宜一席「刁難疫苗說」引發熱議；新北市副市長劉和然今受訪表示，侯市長的「刁難」不只是無奈，還隱藏著向中央的「請託」跟「要求」，畢竟疫情也不是昨天才發生的，疫苗怎會拖那麼久；此外新北市曾將洽談的疫苗藥商名單提供中央參考，但劉和然坦言「目前都沒回應，中央沒有表達出希望協助的意願」。

劉和然表示，國外疫苗都打了上億劑，為何多天來國外與企業都有人有意願幫忙進口，卻遲遲無法進來，侯市長這幾天到了醫院、檢疫所視察確診患者，很多長者本來是輕症，瞬間轉成重症後就走了，真的看了心很痛、也很不捨。

劉和然說，侯市長說的「刁難」不只是字面上的意思，還隱藏著「要求」跟「拜託」之意，是針對大環境的整體氛圍感到無奈，畢竟疫情也不是昨天才發生的，他只拜託中央趕快讓疫苗進來。

媒體詢問，侯友宜日前曾透露新北市已將洽談的疫苗藥商名單，提供中央參考統籌，是否有下文？對此劉和然回應，「目前沒有，中央沒有表達出希望協助的意願，也沒有接到中央的後續回應」。

對於之前提供中央參考的疫苗藥商名單有無下文？侯友宜搖頭說，唉！不要談過往了，好好關注未來有可能進口的新冠疫苗，儘快讓國人可以施打比較重要。

侯友宜說，中央拚7、8月接種國產疫苗，先不論疫苗好壞，但是要再拖2個月的話，不知道有多少輕症者會轉為重症？又有多少人會因此而離開？「我們還能再等2個月嗎？」他每天在第一線看到離開的重症患者，心真的很痛，拜託中央「疫苗不能等」，把紓困的經費撥一些錢來買疫苗，儘早解決問題。

侯友宜質疑，國人疫苗接種率0點幾％，疫情看似舒緩、數字下降，但你能保證什麼時候會再回來嗎？他實在很不願意講這些重話，但今天已經有很多企業提供採購疫苗的資訊，中央身為政府應該「跳出來做」、「指揮官應該拿出權利排除所有障礙」，而不是讓企業自己慢慢來。

侯友宜說，國產高端疫苗7、8月才能用，先不論品質好壞，我們還能再等2個月嗎？2個月還要走多少人？確診患者每分每秒都在跟時間賽跑，拜託中央能夠現在做、就要趕快做，有沒有刁難，人民都看在眼裡。

(中時 )