新北16處傳統市場列入觀察 是否公布侯友宜這麼說 16:022021/06/06 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（6日）下午主持防疫會議。（新北市新聞局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市共有168處傳統市場，其中有16處被列為觀察名單，市長侯友宜表示，16處稽查單都開出去了，是否要公布，攤商們自己都非常清楚。自己有空就會去看，他也誇獎黃石市場就做得很好。 新北市經發局長何怡明表示，所列的觀察名單並非單純以人流來看，而是無法落實市場防疫管制，有些是巷道太窄、有些沒有自治會，這段時間會加強稽查，這段時間至今未有民眾硬闖的情況，現場都有稽查人員及警力，持續呼籲民眾配合達成防疫目標。 大數據揭綠營負面聲量再創高峰 未從日美捐贈疫苗受益 市場身分證號分流 北市跟進 (中時 ) #稽查單 #傳統市場 #侯友宜 #新北市 #觀察名單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日美疫苗贈台 民進黨受益？藍營觀察大數據：負面聲量再創新高 14:152021/06/07 政治 專家建議中央停工封城 侯：防疫做好 不一定會朝這個方向走 15:512021/06/07 生活 中央急喊接種免費 柯酸這時候還搶功 04:102021/06/07 焦點要聞 新北今確診數減半 侯友宜不樂觀：隨時會有下一波高峰 15:192021/06/07 生活 新北無症狀確診者多盼普篩？侯友宜回應了 15:342021/06/07 生活 侯友宜曝「這一區」連3天疫情升溫 再增2處快篩站 15:172021/06/07 生活 新北一至三類還有2.1萬人沒打 侯友宜：中央優先配送高風險區 16:512021/06/07 生活 無症狀比例高 侯籲市民都來篩 04:102021/06/07 焦點要聞 警戒是否再升級？ 侯友宜：強化三級是最主要方式 11:162021/06/07 生活 籲建立快篩及發放防疫獎金 侯友宜訪視燿華移工宿舍分流 11:482021/06/07 生活 本土疫情擴大 朱學恒5字驚人預言 01:112021/06/07 政治 生活熱門新聞 5月底已辭疫苗審查委員 陳培哲：最大的困難就是蔡總統 - 生活 - 旺報 日月潭假日車位全滿驚見露營車 居民看傻：不是三級警戒？ - 生活 - 中央社 憂南北返鄉潮再爆大規模群聚 醫：台灣現在只有兩種人 - 生活 新北重熱里趨緩！土城3里、永和5里已連5天零確診 - 生活 這一區升溫！請民眾踴躍快篩 侯友宜示警：不能鬆懈 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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