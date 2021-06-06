新北市共有168處傳統市場，其中有16處被列為觀察名單，市長侯友宜表示，16處稽查單都開出去了，是否要公布，攤商們自己都非常清楚。自己有空就會去看，他也誇獎黃石市場就做得很好。

新北市經發局長何怡明表示，所列的觀察名單並非單純以人流來看，而是無法落實市場防疫管制，有些是巷道太窄、有些沒有自治會，這段時間會加強稽查，這段時間至今未有民眾硬闖的情況，現場都有稽查人員及警力，持續呼籲民眾配合達成防疫目標。

(中時 )