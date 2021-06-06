傳統市場管控，台北市跟進採身分證字號尾碼分流，對此，新北市長侯友宜今（6日）主持防疫會議記者會表示，傳統市場都在社區、馬路旁，由自治會提出辦法配合市場處、警察，做了10天不斷檢討，有看到成效，很多的動線人潮大幅下降比以往好了很多。

侯友宜說，傳統市場都在社區內一旁就是住戶，要如何區分是買菜者還是住戶，沒有人可以分清楚，尤其巷弄又特別多，有些路口可以封閉，有些無法封閉，會影響到住戶進出，都要依據地形來強烈要求管控。

無論使用雙號單號或面積來計算、攤商輪流以及店家外送等方式，甚至管制汽機車，每個自治會都會提出做得到的方式，需要多少人力，請警察同仁、市場處協助。

「做了那麼久，有看到成效！」侯友宜說，很多的所有的動線和人流大幅下降，比以往好了很多，已經做了10天左右，不斷檢討什麼方式最好，了解全台各縣市方式，採取身分證方式還是會發生糾紛，又沒有處罰條款。除了要求自治會更會派出人力，分散到各路口管制，市民們都知道防疫措施，若做不到就停業，所以最近都動員相關人力去協助。

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(中時 )