台灣疫情嚴峻，疫苗問題也引起各界關注，宅神朱學恒發現，網路上有側翼網軍在散播有利國產疫苗的假消息，他忍不住痛批這些側翼很邪惡，更直接點名在散播這些消息的就是民進黨網路社群中心主任范綱皓，而范綱皓也對此做出回應。不過，朱學恒今(31)日表示，范綱皓不用來跟他解釋，台北地檢署已經收到告發函，並要范去對北檢解釋。

朱學恒接受《中天新聞》訪問時表示，從前天開始，也就是疾管署宣布要購買500萬劑疫苗的前一天，突然之間，網紅和民進黨黨職高層，全部統一口徑，開始放同一個消息，這擺明了就是為昨天疾管署買500萬劑疫苗來鋪路，哪有這麼巧？

朱學恒指出，我們在網路上看謠言同一個時間爆發，都是因為有統一的組織在操縱，「而你今天看了很明顯，我們今天抓到一拉一整串，裡面最高的就是民進黨的網路社群中心主任范綱皓」，范綱皓還解釋他沒有惡意，請問抹黑別人的疫苗連二期試驗都沒做完、品質不穩，有沒有惡意？

朱學恒直言，「沒關係，范綱皓你不需要對我解釋，你去對北檢解釋，台北地檢署已經收到我們的告發函了，以後換你去出法院，不要跟我們解釋，沒有用，我們也不相信」，這一串就代表背後有穩定的中央廚房在運作，而且坦白講，這根本就是國家級的廚房，民眾都不知道疾管署要買500萬劑疫苗，「我不知道、他不知道、路人不知道、醫生也不知道，結果范綱皓知道，范綱皓知道這天要發動總攻擊，沒有中央在背後運作，怎麼可能？」

朱學恒質疑，民進黨黨職高層做了這件事情，請問黨有沒有立場、意見？要不要說對不起？不該放他們出來咬人、造謠，黨不說話沒關係，范綱皓去跟北檢解釋，這件事有非常大的問題，因為廠商拿到500萬劑大訂單是重大訊息，為何重訊還沒出，這些網紅會先知道且開始護航，可能還要在探討有沒違反證交法。

散佈假訊息帶風向 范綱皓「沒惡意?」 宅神:跟北檢解釋

(中時新聞網)