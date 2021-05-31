新冠疫情嚴峻，台灣卻面臨疫苗不足的問題，雖然民間有不少宗教團體和企業表示願意捐贈疫苗，但政府卻處處設限，引起各界關注。台北市議員王世堅指出，政府有要求無可厚非，但若一直堅持，就有點過猶不及，他還認為，台灣不應排斥外國疫苗，並感慨的表示，撲克牌遊戲中有比大和比小的玩法，難道現在政府用人，像玩撲克牌一樣，是在比笨、比壞的嗎？並暗指現在有幾個人是「最小、最笨的」。

王世堅31日在政論節目《平論無雙》中表示，政府站在保護人民健康安全的立場上，要求這麼多無可厚非，但如果政府這麼堅持就是過猶不及，莫德納、BNT、 AZ在很多國家都施打了數萬劑以上，而產生血栓、致死案例遠低於台灣的確診死亡人數，如果因為疫苗不新鮮，出了問題也是廠商要負責，若施打者舊疾復發，我們有健保，至於為何大家選擇國際大藥廠的疫苗，而不選國產，這就是個人的選擇，他認為政府在拗這個事情。

王世堅認為，衛福部長誤信網軍說的話，以為國外這幾個，也是二期過了，沒有進入三期就緊急授權，「錯啦！他們非常清楚，有期中分析，而且每一家的實驗人數都超過3、4萬人，這一點事實陳時中要正視」。

王世堅指出，我們不排斥國產疫苗，但更不應該排斥已經打了好幾億劑的大廠牌，尤其有企業、宗教團體願意捐，我們只要確認說，這不是假疫苗，真的是跟原廠確認過的，至於施打後若產生問題，他們也懂得用何合約綁住原廠，要求原廠負責。

王世堅很感慨，自己不會賭博，但也懂撲克牌，「你抽3點、他抽5點，我抽10點，比大的那我贏，可是也有比小的，同樣的，政府官員有好的比大，也有比壞、比笨的啦」，現在就是看政府的用人，是比壞的、比小的、比笨的嗎？「就像撲克牌比小的一樣，那我沒話講，現在用的有幾個是最小的、最笨的」。

(中時新聞網)