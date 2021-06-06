日、美先後送來疫苗，許多縣市紛紛準備大規模的場地，為民眾準備接種疫苗，台北市長柯文哲5日酸，弄那麼大場地是要有很多疫苗，否則就沒用、浪費錢。北市議員吳沛憶則建議，應增設社區疫苗接種站。

柯昨說，凡事要務實，有多少疫苗打多少，弄那麼大的疫苗場所，是要打幾千人、且有很多疫苗，沒有疫苗要那麼大幹什麼用，北市第一線是在醫院打，第二線在健康服務中心門診部打，若疫苗夠多，一下子撥50萬劑，那北市拚每天打10萬劑，當然第三線就啟用大場館，比如花博、小巨蛋、和平籃球場，或用大眾運具接駁，讓交通方便。

吳沛憶則說，大規模疫苗即將開打，北市應規畫長者、熱區（如萬華）優先施打，這幾周看到肺炎病毒對長者特別殘酷，應讓長者優先施打，降低重症比例，另外新北已宣布設23處中大型疫苗接種站，大部分擺在高風險地區，板橋3處、中和2處、新店2處，但北市目前尚未宣布具體規畫。

吳沛憶說，桃園預計每周施打10萬劑疫苗，另增加大型、外展、社區三類型接種站，社區接種站優先使用天幕球場和校園風雨球場；北市疫苗接種站目前除了醫院、12區健康中心，另有考慮小巨蛋設大型接種站，但也建議要增設「社區疫苗接種站」。

吳沛憶表示，依前幾周萬華快篩踴躍的狀況，很難想像若只設置一處大型接種站，不管是在花博、小巨蛋，這會增加多少大眾運輸移動的風險？會不會造成二次群聚？很多縣市都有用學校、活動中心做社區疫苗站的規畫，找基層診所醫護來支援，就近施打，減少大量移動，因此疫苗來了，疫苗接種計畫也要來，有賴地方政府的執行力，不要再犯市場管制落後的錯誤了。

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(中時 )