主要市場因假日休市，讓整體交易低迷，歐股周一從歷史高點下滑；然而對經濟復甦的樂觀情緒，讓歐股在五月呈現上漲，為連續第四個月月線上漲。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌2.22點或0.49%，為446.76點。法蘭克福和巴黎股市皆下跌約0.6%。

英國和美國股市因國定假日休市，讓整體市場交易量低迷。

儘管市場對通膨的陰影揮之不去，STOXX 600指數在五月上漲了2.1%；主因為在經濟停滯後逐漸重啟之際，各國央行重申支援經濟復甦的重要性。

資料顯示，德國五月消費者物價指數上升，進一步高於歐洲央行的目標。

荷蘭ING全球宏觀主管Carsten Brzeski表示，隨著整體通膨的上升，歐洲央行要避開縮減量化寬鬆的努力，將變得越來越困難。而德國的通膨到今年下半年可能會到3%至4%之間。

德意志銀行跌1.3%。華爾街日報報導，美聯準會對德銀指出，該行在解決反洗錢控制方面，仍持續存在缺陷。

義大利保險商Cattolica大漲15.1%。義國競爭對手Assicurazioni表示，將向Cattolica提出11.7億歐元收購要約。

瑞典線上房地產商Hemnet上漲2.7%。在大型公寓和房屋需求推動下，該公司上季銷售金額上升24%。

(時報資訊)