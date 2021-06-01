本土疫情嚴峻，全省各縣市每天仍有確診案例，至昨（31日）為止，彰化縣累計153例確診，僅次於雙北與桃園市，高居全台第4，縣內除了溪湖水果販賣商傳播鏈之外，秀妃養生館也成防疫破口，偷偷營業外送小姐到摩鐵接客，釀8人確診，遭彰化縣衛生局重罰30萬元。

位於彰化縣員林市莒光路的「秀妃養生會館」爆發群聚感染，內有6名陸籍女員工確診，新竹市政府5月25日公布一名確診男子疫調足跡，事後證實，該男子曾「外帶」該店小姐到汽車旅館「連結」。

對此，彰化縣政府表示，經員林分局與新竹市警局連繫，該新竹確診尋芳客，是在宣布全台進入第三級警戒、八大行業暫時關閉之後，於5月21日到秀妃養生會館某女子，約定在外面見面後，再帶至楓采時尚汽車旅館進行性交易。該會館雖門面未開店，卻假關店、真營業，外帶小姐到摩鐵繼續接客，與照常營業無異，且造成疫情擴散，故依傳染病防治法第67條，對秀妃養生館處以最高罰鍰30萬元。

(旺報 )