民眾投訴，五股區一對情侶先後染疫，女友染疫後前往醫院治療，居家隔離同住的男友先違法外出，該男確診後還謊稱自己為「陰性」，並2度拒絕衛生局隔離政策，女友康復後執意回到社區與確診男友同住，惹得民怨沸騰；衛生局表示，此案本月5日已將該男強制移送隔離旅館，並擬重罰130萬元。

民眾投訴，該名男子5月26日才告知他的女友13日已確診，社區管理人員經告知後驚訝發現，居家隔離中的男子近日來正常外出，5月25日時進出電梯、社區大廳領包裹及倒垃圾全被拍下，而該男29日確診後，謊騙社區管理人員是陰性，令社區住戶都很憤怒。

民眾氣憤指出，該男更可惡的是，衛生局2次告知該男必須送往隔離旅館隔離，未料該男都拒絕，社區6月2日接獲確診女子可回家自主隔離消息，住戶們群起憤怒，擔憂這對情侶再住在一起，恐會交叉感染，使社區成為防疫破口，憤而投訴相關單位。

衛生局表示，衛生局、消防局與派出所警員，6月5日晚間9時30分全副武裝前往該社區將男子強制送醫，經相關單位2次喊話、多方勸服，該男於晚間10時30分自行搭乘電梯下樓，搭乘救護車至防疫旅館隔離。

衛生局表示，針對該男居家隔離者擅離居住所，違反傳染病防治法可罰20萬到100萬元以下，並可累次開罰；二度拒絕移送集中檢疫所部分，確診者不遵守防治措施，違反傳染病防治法罰6-30萬。衛生局7日研議，擬重罰130萬，以儆效尤。

(中時 )