【旅奇傳媒/編輯部報導】MSC地中海郵輪全新未來旗艦MSC地中海華彩號（MSC Virtuosa）5月20日正式首航，從英國南安普敦出發為郵客帶來4晚精彩航線，這也代表其處女航季正式指展開，英國郵輪市場餘停航14個月後再度開啟。

受全球疫情影響，2020年1月起國際郵輪公司紛紛主動停航，此次未來旗艦MSC地中海華彩號也成為疫後首艘在英國復航的國際郵輪。作為國際主流郵輪公司中的復航先行者，MSC地中海郵輪自2020年8月起在地中海區域重啟運營，旗下MSC地中海鴻圖號（MSC Grandiosa）每週為賓客帶來安心無憂的海上假期。

MSC地中海郵輪首席執行官Gianni Onorato表示，MSC地中海華彩號的首航標誌著英國郵輪市場在停航一年之餘後再度重啟，也預示郵輪業重啟計畫邁入了下一個重要階段。2020年8月MSC地中海郵輪即制定了一系列全新的健康安全規程，旨在保護郵客、船員以及郵輪到訪社區的健康與安全。

在地中海區域復航至今，積累了大量的寶貴資料及實踐經驗，這些都將為即將到來的夏季航季運營奠定堅實基礎，並將持續推動公司在全球其他主要市場的重啟，2021夏天MSC公司旗下也將有近一半的郵輪重返大海，在英國、地中海及北歐地區的陸續復航，帶領郵客重啟海上新奇之旅。旗下的MSC地中海鴻圖號和MSC地中海海岸線號（MSC Seaside）也正在執航地中海航線，並計畫將在未來幾周內，於東、西地中海及北歐地區復航另外五艘郵輪，目前該正在等待其健康安全規程得到相關部門的最後批復。2021年5月初，MSC地中海郵輪宣佈將面向艦隊全體船員開展新冠疫苗接種專案，日前該專案正有序展開，MSC地中海華彩號上的1150名船員均已完成新冠疫苗的接種。

全新未來旗艦MSC地中海華彩號搭載先進的環保系統，總登記噸位達18.1萬，其今夏的英國母港航次僅面向英國居民開放，不論郵客正在等待接種新冠疫苗還是已經完成接種，都可登船開啟精彩郵輪假期。登船前，所有賓客都需接受新冠病毒抗原檢測，所有未接種新冠疫苗的賓客同時還需提供72小時內陰性的新冠病毒檢測證明。

MSC地中海郵輪也已宣佈MSC地中海華彩號將於2022年進駐中國大陸母港，與其姊妹郵輪MSC地中海榮耀號（MSC Bellissima）一起服務中國大陸郵輪市場，這將是國際主流郵輪公司首次在中國大陸市場佈局「雙旗艦」。

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(中時新聞網)