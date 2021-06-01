台灣、韓國互訪旅客於2019年突破245萬人次，無奈2020年全球受新冠肺炎疫情影響，雙邊旅遊幾全中斷，韓國KBS 2電視台日前以回顧尋找台灣美食之旅為題，在節目中由4組團隊進行PK，最後由台灣滷肉飯加入韓國特色搶下優勝，該款便當將在韓國CU便利商店通路上架銷售。

根據統計，疫情前台灣是韓國民眾前5大海外旅遊目的地，為維持台灣在韓國的宣傳熱度，爭取韓國旅客於疫後選擇台灣旅遊，交通部觀光局在疫情期間不間斷進行行銷。

觀光局調查發現，美食或特色小吃是吸引韓國民眾來台觀光的重要因素之一，為於疫情期間提供無法出國的韓國民眾難忘的台灣味，因此與KBS 2電視台合作「新品上市便利餐廳」第25回節目，邀請名演員李敬揆與當地知名中餐主廚李連福以回顧尋找台灣美食之旅為題，在節目中與另外3組參賽團隊進行PK，最後由台灣滷肉飯加入韓國特色搶下優勝。

獲勝的「李敬揆滷肉飯」除在韓國CU便利商店通路上架銷售，收益將捐贈給當地弱勢團體外，也將與料理包專門企業 「Fresh Easy」合作販售調理醬包，讓韓國民眾在家也能自製美味的台式滷肉飯。

(中時 )