目前是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗主要供應商之一的美國藥廠莫德納透露，除委託韓國三星生物製劑生產疫苗，也正在討論於韓國設廠生產mRNA疫苗原液可能性。

美國藥廠莫德納（Moderna）商務長（CCO）戈夫（Corinne Le Goff）接受韓聯社採訪證實，公司正在考慮在韓國生產mRNA疫苗原液，代表莫德納與韓方的合作不只在委託生產，更進一步涵蓋研究領域。

莫德納自2010年投入mRNA相關醫藥品研究開發，在這次疫情中成功開發mRNA疫苗，近期與韓國三星生物製劑公司（Samsung Biologics）簽署疫苗整劑委託生產契約，原液則由瑞士製藥廠龍沙（Lonza）生產。

不過，戈夫說明，在韓生產原液計畫尚在初步規劃階段，未具體提及任何韓國廠商，也有可能由莫德納在韓投資設廠、添購生產設備等，屆時也必須討論是否與當地企業、政府合作。

整劑委託生產部分，莫德納已著手向三星生物製劑進行技術移轉，預計下半年可正式量產。戈夫表示，與擁有最新設備及優秀生產量能的三星生物製劑合作，是為構築向美國以外世界各國提供疫苗的供給網，三星生物製劑也是莫德納在亞洲第一個合作夥伴。

莫德納也加快在韓設立分公司的腳步，5月17日已完成設立「莫德納亞洲股份有限公司」法院登記程序，預計今年內完成法人設立程序，正式在韓國開展長期業務。

(中央社)