最近疫苗爭議不斷；東華大學教授施正鋒今表示，總統的生技大夢是拿人民的生命在賭注。

他指出，一開頭是孔融讓梨（台灣不需要跟別人搶），後來怪罪人民不打疫苗，現在則是推諉老共政治阻撓。既然不能阻絕病毒入境，又鴕鳥般不願意普篩、或廣篩，現在連第一線的醫護警消都不夠，政府老是自誇超前部署，為何老神在在、不能未雨綢繆適度下單？

施正鋒今在臉書說，小英指出，擔心國際供給波動，所以必須國產，以免受制於人。然而，即使政府將疫苗提高到戰略物資，短期研發生產不易，那是拿國人生命與時間在競賽，因此，與其強求自給自足（等待果陀），應該是多管齊下比較安全，還可以嘗試合作生產（授權代工）、以物易物（禀賦分工）、進口買賣（在商言商）、或是贈送援助（看人臉色）。

他說，所以，如果新加坡可以獲得授權生產，難道台灣沒有能力、還是拒人於千里之外？退而求其次，晶片果真護國神山，重要關頭，竟然自廢武功？疫情肆虐一年多，疫苗絕非賣方市場，更何況民間有多重管道，政府為何推三阻四？人家日本伸出援手，何必調侃？

他表示，即使披星戴月，研發中的國產疫苗仍有高度風險。在這緊要關頭，儘管是總統實現生技大夢的契機，愛國總不能罔顧起碼的核准行政程序、百般呵護，那是拿人民的生命在賭注。話又說回來，果真擔心戰略物資受制於人，那麼，核能不是比原油、或天然氣還要來得穩定？

(中時 )