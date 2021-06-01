31歲王男去年在中市夜店搭訕認識泥醉的「小美」，見她不勝酒力，凌晨由林男及王女陪同搭計程車要去借住友人套房，王男同車前去抵達後趕走林、王，性侵「小美」得逞。事後「小美」提告，王男辯稱性交是獲當時清醒的女方同意，並提對話錄音為證，但檢方勘驗發現「小美」對話已無邏輯語無倫次，反而印證2名證人所指稱，「小美」已意識不清，依乘機性交罪嫌將王男起訴。

王男在2020年10月30日晚間到南屯區1家夜店喝酒，喝到隔天凌晨3時許搭訕已泥醉的「小美」，見她由在夜店剛認識的林姓男子及王姓女子陪同，3人要搭計程車要離去，他藉機佯稱是「小美」朋友，同車抵達要借住的「小美」友人套房。

王男宣稱「小美」的友人要來照顧，趕走林、王兩人，轉身鎖上套房，趁機將「小美」帶上床脫衣性侵得逞，事後，因管理員上午查訪，要求王男離開，「小美」睡到中午醒來察覺有異，找林及王兩人陪同驗傷報警。

林男及王女都作證，「小美」在友人套房時已無法認人，且無法走路，王男以要等「小美」友人前來，要求兩人離開。

王男到案否認性侵，辯稱「小美」並沒有酒醉、當時意識清醒，還拉著他留下作陪，他詢問「小美」是否願意發生性行為，「小美」有點頭同意。王男並提出兩人對話錄音光碟為證，豈料，檢方勘驗錄音，發現「小美」語氣含糊、音量微弱，對話欠缺邏輯，且大多是被動回應「嗯」，研判「小美」當時處於意識不清狀態，王男涉乘機性侵。

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(中時 )