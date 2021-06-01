政院稱已編300多億買疫苗 柯文哲怒轟中央：越講我越生氣

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增13例死亡案，而這波疫情爆發以來已導致125人病亡，而其中就有資深媒體人、康寧大學副校長馬西屏的好友，馬西屏沉痛表示，這13位染疫而亡的人，其中一人正是他的好友嚴定明，他也是我橋牌國手，如今染疫身故，讓馬西屏不禁長嘆：「人命關天，疫苗呢？」。

馬西屏今(1日)在臉書發文表示，這一年來，他告訴所有電視台，不談疫情，節目方面也多體諒。最近20天所有電視台只有疫情一個話題，使他決定暫時退出談話性節目，一個節目也不上。

他說，自己之所以不談疫情有三個原因。第一，得到的訊息真假難辨，很難求證。第二，中央指揮中心固然有做不好的地方，但是他們需要打氣鼓勵，而非苛責。第三，他在學校擔任副校長，不願意給學校帶來麻煩。「但是我錯了，人命關天，誰都不能置身事外」。

馬西屏說，染疫身故的嚴定明是他的台大學長，中華民國橋牌國手，代表國家拿過亞洲盃冠軍。過去自己曾擔任台大橋藝社社長，中華民國橋藝協會理事長，所以與定明兄認識數十年。台大盛大舉辦「台大盃橋牌邀請賽」（共有學生六隊，教職員三隊，校友三隊參賽），我邀請定明兄和我打一隊，結果我們勇奪冠軍。常上電視談疫情的台大兒童醫院院長黃立民院長也是我們台大橋藝隊成員。

馬西屏說，當認識的朋友染疫走了，才有了深層的恐懼。「今天定明兄走了，我沉思了很久，「今天死亡13人」，冰冷冷的一句話，裡面有一位我的朋友，今天走今天火化，化成灰洒向塵土，比悲傷更悲傷的是：人命關天，疫苗呢？」。

我的朋友嚴定明今天走了，染疫往生！ 這一年來，我告訴包括東森在內的所有電視台，我不談疫情，節目方面也多體諒。最近20天所有電視台只有疫情一個話題，我決定暫時退出談話性節目，一個節目也不上。 我不談疫情有三個原因： 第一：得到的訊息真假難... 由馬西屏發佈於 2021年5月31日 星期一

(中時新聞網)