1位民眾（左）得知快篩結果為陰性，離去時開心地比出大拇指，為在場的工作人員加油打氣。（黃世麒攝）

若快篩結果為陽性，將馬上被防疫專車載往集中檢疫所，等待PCR結果。有民眾預防萬一，拖著行李箱前來快篩，所幸結果是陰性，離去時特別請國軍化學兵替她全身消毒後再回家。（黃世麒攝）

有民眾預防萬一，拖著行李箱前來快篩，所幸最後結果是陰性。（黃世麒攝）

新冠肺炎疫情嚴峻，新北市6日新增160例本土確診，累計4838例，其中板橋區、中和區為重災區，新北市中和區某里長日前染疫，今（7日）中和區公所再傳出一員工確診，累計共2人染疫。新北市議員陳錦錠服務處也接獲多名基層公務員陳情，盼可以全面快篩，才能持續與病毒長時間對抗。

基層公務員說，6月1日傳出秘書室有1人確診後大家都很擔心，如今又再傳出第2人確診，公所業務常要深入各鄰里宣導，甚至於還要協助傳統市場人流管控，染疫風險相當大，市長侯友宜都希望民眾盡快出來普篩，為何公所人員不先全面快篩，保護自己也保護民眾。

再者，雖分流辦公，但一有同仁染疫後，又無法確實落實居家辦公，「公所人力不足是不爭的事實！」所以很多三辦的同仁又被叫回來上班，公所人員若無法確實管控，對於民眾而言更是風險，更容易形成防疫破口。

陳錦錠服務處指出，近日來接獲不少基層公務員陳情，盼可以落實居家辦公及確實執行所有同仁快篩，如此，才能讓大家免於恐懼中，繼續落實市府防疫措施，保護自己也保護所有市民。

中和區公所表示，目前累計2人染疫，目前分流4個辦公室辦公，第三辦公室一位同仁6月4日PCR檢測陽性確診，所有同仁今（7日）均安排快篩，三辦辦公室同仁居家辦公。

此外，關於媒體報導確診者原是快篩陰性，但尚未等到PCR結果出爐，就被區公所叫去衛生所打疫苗，對此，中和區公所澄清，該名同仁為無症狀確診者，快篩陰性後身體並無任何異狀，PCR結果轉為陽性，由於他屬於高風險族群，常需到鄰里宣導，本就安排好疫苗施打期程，並未刻意要求他去施打疫苗。

新北確診數降至百人以下 侯友宜卻嚴肅了：我非常非常擔心...

(中時 )