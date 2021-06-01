台灣三星去年舉辦首屆「Solve for Tomorrow」競賽，吸引近500名大學生報名、超過150個創意點子，展現台灣莘莘學子對於改變社會問題的熱忱；台灣三星今年更將教育資源向下紮根，邀請高中及五專一至三年級學生，透過創新思維與科技應用，翻轉台灣未來，也鼓勵青年運用STEM領域（科學、科技、工程、數學）知識揮灑創意，透過科技解決當地社會問題。

承襲第一屆台灣Solve for Tomorrow競賽活動宗旨，今年台灣三星延續「新思維，心技術，共創星未來」競賽主題，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs）與教育部推行之「核心素養」理念，邀請參賽學生從「永續社會」及「永續環境」領域之議題發想，提出創新解方。今年，台灣三星除挹注更多教育資源予參賽學生，更因應大環境的轉變，以豐富的線上教育課程、工作坊及導師資源，引導學生運用設計思考思維，將創意點子落實為原型（Prototype）。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示：「台灣三星電子在台深耕27年，於2020年在台舉辦首屆『Solve for Tomorrow』競賽，透過品牌資源培育在地人才，以實際行動關心台灣教育環境。今年，進一步強化賽制規模並提供更多學習資源，也期待第二屆 Solve for Tomorrow競賽，能引領學生突破學習框架，展現自我想法，提出讓台灣社會與環境邁向永續共好的創新解決方案，展現教育的力量。」

在三階段的賽程中，學生亦可培養核心素養，在非常時期集思廣益，改善社會議題的同時，提升問題解決、溝通、合作、創意、思考等面對星未來的能力。本屆競賽報名與提案繳件至6月29日截止；線上說明會將於6月3日舉行，歡迎對解決社會問題富含熱忱的師生透過活動官網報名參加。疫情期間，活動相關辦法，主辦單位依照教育部規範，及時調整，並在活動官網公告。

三星也邀請強大的師資陣容擔任決審評審團，包括翻轉台灣教育的重要推手葉丙成教授、社企流創辦人林以涵、DFC（Design for Change）臺灣發起人許芯瑋、及知名社會議題觀察家網紅志祺七七，將根據提案的問題定義、創新概念、科技應用、作品完整度、及提案技巧等為標準，評選出最符合競賽主題的優勝作品。

(中時 )