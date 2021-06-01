5月陸股受惠企業財報佳以及北上資金持續挹注，深圳綜合與上海綜合兩大股市分別上漲5.26％、4.89％，表現亮麗。連帶投信發行的大中華基金績效水漲船高，統計5月漲幅超過5％的包括群益中國新機會-美元、統一大中華中小(美元)、保德信中國品牌-美元、安聯中國策略-美元、國泰中國新興戰略-美元共五檔。

投信法人表示，大陸第一季企業財報普遍表現佳，加上北上資金的持續挹注，有機會帶動大陸股市後市上漲契機，建議投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局大中華基金，把握投資契機。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷表示，今年第一季公布的A股企業財報企業盈利表現良好，領頭企業透過成本優化降低原物料價漲影響，使得整體財報結果優於預期，過往研究顯示盈利上行周期持續通常可達6～7個季度，目前回升4個季度，未來盈利增長及ROE將持續上行，下半年企業獲利仍可維持成長，有助於陸股未來表現。

選股策略來看，大宗商品價格上漲對企業成本壓力逐漸增加，投資首選需求未受價格抑制的行業，選擇能維持利潤率的企業，持續看好十四五規劃受惠的產業，如電動車、新能源、智慧家電及消費升級的醫美等。

群益華夏盛世基金經理人謝天翎指出，觀察包括深股通、滬股通的北上資金概況，今年以來淨流入2,082.76億人民幣。進一步觀察從2020年9月至今，已連續9個月呈現淨流入，總計共流入4,571.8億人民幣。外資自4月開始持續加碼流入陸股市，說明了A股的低估值和成長性具有較好的投資吸引力，資金相對寬鬆環境下，股市將有向上空間。

尤其陸股春節過年後明顯下跌，已反映今年市場對資金偏緊的擔憂，通膨的壓力也有望在下半年舒緩。大陸疫情控制穩定，生產效率亦明顯優於東南亞，對於陸股中長期表現仍正面看待。

(工商 )