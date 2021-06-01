台灣疫情升溫，除了地方政府喊出要自行採購國際疫苗外，民間團體、企業也紛紛表態要捐贈疫苗。前國民黨立委顏寬恒表示，他每天看到指揮中心記者會公布的死亡人數時，都忍不住熱淚盈眶，並指若當初有足夠疫苗，是可以大幅減少重症與死亡人數，他呼籲蔡英文總統儘快開放疫苗進口，別讓國人同胞們再孤獨死去，「求求妳！蔡英文總統！」。

顏寬恒今(1日)在臉書上表示，自己雖然已經是大人了，但是每天下午聽著指揮中心記者會，看著新聞稿上的今日死亡人數時，真的每次都會熱淚盈眶，這一波疫情已經累積超過一百人死亡了，而他們每個人如果當初有疫苗，不但有絕大的機會避免染疫，更有超過九成以上的機會不會重症死亡。

顏寬恒指出，每天公布的死亡數字，每一個都是我們的同胞，每一個都是我們的長輩，而他們原來可以不用死的，而他和身邊的每一個人一樣，不想再聽任何理由，什麼面子問題、國際尊嚴、什麼衛福部規則、甚麼疫苗流程，我們只知道任何事物都比不上同胞的一條命，更何況是數百條同胞的命。

顏寬恒呼籲蔡英文，「懇請妳以蒼生之苦為苦，以黎民之哀為哀，開放合規的疫苗進口吧！我們要的不多，只希望您能讓這些同胞臨終前，能有跟自己成群兒孫，至交好友，有一個道別的機會啊，別讓他們再繼續一個一個孤獨的死去了！求求妳！蔡英文總統！」

顏寬恒的貼文還釣出同樣出身台中的黨主席江啟臣留言，「死亡人數不是數字，都是我們的同胞。蔡總統有看見人民過什麼樣的日子嗎？」

(中時新聞網)